Davi anuncia R$ 70 milhões para a saúde no Amapá

Informação foi confirmada ao senador durante reunião com o secretário executivo do Ministério da Saúde.

O Amapá receberá, nos próximos dias, mais de R$ 70 milhões destinados à saúde pública. A informação foi confirmada e anunciada pelo senador Davi Alcolumbre (DEM) em reunião nesta sexta-feira (10), com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.

Alcolumbre explicou que esse valor corresponde a emendas impositivas, individuais e de bancada, e que o montante será liberado já na próxima semana.

“Parte dessas emendas são destinadas ao Governo do Estado do Amapá, no valor de R$ 39 milhões, que será liberada semana que vem. Tem, também, uma emenda para a Região Metropolitana, que irá contemplar a nossa capital, Macapá, com cerca de R$ 22 milhões; outra para o município de Santana, no valor de R$ 9 milhões, e uma emenda para Mazagão, no valor de um pouco mais de R$ 2 milhões”, explicou o senador.

Os recursos podem ser usados para despesas de custeio, bem como para responder aos problemas advindos da pandemia.

Mais Visão

Do total, tem uma emenda individual de Davi no valor de R$ 8 milhões para o Programa Mais Visão, viabilizado por ele para zerar a demanda por cirurgias de catarata, pterígio, catarata congênita em crianças e tratamento do glaucoma.

O programa é executado pelo governo do estado em parceria com a ONG Capuchinhos. Em 1 ano de funcionamento, mais de 170 mil atendimentos foram realizados no Amapá.

Saúde pública

O secretário estadual de Saúde, Juan Mendes, explicou que os recursos serão utilizados para custeio e manutenção dos serviços de saúde na rede estadual. Dentro desse planejamento estão cirurgias e compras de medicamentos oncológicos, reforço da assistência farmacêutica em geral, e gastos hospitalares e de saúde decorrentes da pandemia.

UBS fluvial

Davi também confirmou a recomposição do corpo médico do programa Mais Médicos no Amapá e a reforma da UBS fluvial Célia Trasel, no valor de R$ 317 mil. A unidade atende à população ribeirinha da Região Metropolitana de Macapá e Santana.

“Foi a reforma da UBS fluvial que nos alertou sobre a necessidade de destinarmos verbas não só pra construção e aquisição de novas unidades fluviais, mas também de destinarmos verbas para a reforma das unidades existentes. O pleito, trazido pelo senador Alcolumbre, em nome da prefeitura de Macapá, nos trouxe exemplos e argumentos de que temos que replicar UBS’s para o Brasil inteiro. Assim como a necessidade de recomposição dos médicos se mostrou extremamente importante não só para enfrentamento da pandemia, mas também para fazer frente a outras questões de saúde”, disse o secretário executivo do MS.