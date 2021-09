Depressão: Aumento dos casos na pandemia preocupa profissionais do Amapá

Conselho lançou campanha 'SUS é Vida'. Setembro é o mês dedicado à luta contra o suicídio

Por RODRIGO ÍNDIO

Um mês de mobilização preventiva contra o suicídio e valorização da vida. A campanha Setembro Amarelo foi criada para informar sobre depressão e outros transtornos mentais que têm relação com diversos quadros clínicos, mas principalmente, o mês busca mostrar como se procurar apoio.

De acordo com Mário Dennis, coordenador estadual de saúde mental, existe a necessidade de se falar sobre o tema pela grande demanda. No período pandêmico, por exemplo, cresceram os casos no Amapá.

“Muita gente tendo que sair de sua rotina e tendo que sair de sua forma habitual de agir. Isso acometeu muita gente de começar a desenvolver alguns transtornos e situações que começassem a comprometer a sua saúde mental”, disse Mário

O coordenador detalhou que isso foi perceptível pelas entradas nos hospitais, UBSs, na grande procura pelos centros de apoio ou particulares, quando houve todas as tentativas e chegou-se no momento mais crítico.

Nesta quarta-feira (8), uma mesa-redonda com integrantes da Rede de Assistência Psicossocial (RAPS), no Museu Sacaca, discutiu o assunto e lançou a campanha “O SUS é vida, o SUS salva vidas”.

A campanha tem o objetivo massificar a divulgação dos serviços de saúde mental especializados para tratamento multidisciplinar, disponibilizar atendimento de urgência e emergência, capacitar os profissionais de diversas áreas para atuar, notificar os casos de forma adequada e oferecer apoio as famílias.

O foco é cuidar da pessoa que precisa de apoio durante o ano todo, desde sua a entrada até o momento em que ela achar que não é mais necessário que permaneça nesse atendimento.

Precisa de apoio?

Em caso de crise, basta ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) através do número 192. Os socorristas irão avaliar se é preciso levar para o Hospital de Emergência ou não e, se pode ser feita a contenção em casa mesmo. O importante é buscar apoio.

O Centro de Valorização da Vida (CVV) também realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, email e chat 24 horas todos os dias. A ligação é gratuita através do número 188.