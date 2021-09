Detento com mais de 60 anos em condenações morre em conflito com a PM

Confronto ocorreu no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento do Iapen, monitorado por tornozeleira eletrônica, e que tinha mais de 60 anos de condenações por crimes de homicídio, roubo e tráfico de drogas, morreu no início da manhã de domingo (19), durante uma intervenção policial na zona norte de Macapá.

O confronto entre Diego da Silva Barreto e uma equipe do 2º Batalhão ocorreu por volta de 4h, na Rua Açaí, no Bairro Brasil Novo.

Após ser informada, via rádio, de que havia um homem de tornozeleira eletrônica, armado, ameaçando a esposa e vizinhos, os militares foram ao local indicado, na Travessa Cupuaçu, mas a denúncia não foi confirmada.

O patrulhamento prosseguiu pelas adjacências do bairro e, na sequência, a equipe policial foi abordada em via pública por uma pessoa que disse ter sido ameaçada por um homem que portava uma arma de fogo, estava de bicicleta e tinha uma tornozeleira na perna direita. Ele vestia camisa verde e bermuda.

Foram feitas buscas pela região e o homem com as mesmas características foi encontrado transitando pela Avenida Açaí. Segundo a PM, ao ser localizado, o suspeito desobedeceu ordem de parada, sacou uma arma de fogo e atirou contra a patrulha, o que deu início a uma troca de tiros, que resultou na morte do detento antes do socorro médico chegar ao local.

Com Diego Barreto foi encontrado um revólver de calibre 38, com duas munições deflagradas e duas intactas.

A Polícia Científica foi chamada e o caso comunicado à Polícia Civil.