Detento vai até bar para se divertir e acaba morto a tiros

Adriano dos Santos Maciel já havia sido detido pela PM na noite anterior por estar na rua fora do horário permitido pela Justiça

Por OLHO DE BOTO

Um detento do regime aberto domiciliar foi morto a tiros na madrugada deste domingo (5), após fugir para se divertir em um bar, no bairro Buritizal, na zona sul de Macapá. Adriano dos Santos Maciel, de 25 anos, respondia em liberdade pelo crime de roubo, mas era monitorado por tonozeleira eletrônica.

No começo desta madrugada, por volta de 0h30, ele decidiu romper o equipamento e ir beber em um bar, localizado na rua Claudomiro de Moraes. No estabelecimento, acabou atingido com três tiros nas costa e morreu no local.

Os autores do crime, segundo testemunhas, seriam dois indivíduos que chegaram no bar em uma motocicleta de cor preta. Eles fugiram da cena do crime e não foram identificados.

O delegado César Ávila, da Delegacia de Homicídios, foi informado pela PM que a vítima havia sido presa em via pública, na noite anterior, fora do horário estipulado pela Justiça. No momento da abordagem, o criminoso ainda usava a tornozeleira.