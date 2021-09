Chegamos ao capítulo 11 de I Coríntios

Discutir se homem tem mais autoridade que a mulher, quem deve usar véu, cabelo comprido ou curto, nada disso caracteriza a igreja de Deus. O capítulo 11 de I Coríntios é a base do podcast de meditação bíblica de hoje (19), ensina que não devemos perder tempo com essas discussões, mas não devemos afrouxar das orientações da Bíblia que é supracultural. Acompanhe essa e outras lições na análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.