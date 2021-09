Dupla em moto rouba malote com R$ 13 mil de funcionários de rede de lojas

Crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (6), no centro comercial de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Militares de vários Batalhões da Polícia Militar fazem cercos na região central de Macapá e em bairros vizinhos para tentar localizar dois homens que assaltaram funcionários de uma grande rede de lojas do estado e levaram dinheiro do empreendimento que seria depositado.

O roubo ocorreu na manhã desta segunda-feira (6), no centro comercial de Macapá, por volta de 10h15, em pleno cruzamento da Rua São José com a Avenida Presidente Getúlio Vargas – local de grande movimentação de pessoas.

Segundo a PM, dois funcionários da loja Center Kennedy, que fica a cerca de 50 metros do local do roubo, estavam caminhando em direção a uma agência bancária que ficava no quarteirão seguinte para efetuar um depósito bancário.

Eles foram surpreendidos por dois homens armados, que se aproximaram em uma motocicleta de cor vermelha. Encurralados, os funcionários tiveram que entregar o malote com R$ 13,4 mil em espécie e, ainda, cheques no valor de R$ 25,838 mil. Os bandidos fugiram na moto rapidamente.

De acordo com as primeiras informações da polícia, um dos infratores foi reconhecido por testemunhas que presenciaram o crime. Ele seria um velho conhecido da PM. Até esta publicação, nenhum suspeito havia sido localizado.