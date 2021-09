Em Brasília, comitiva do Amapá busca ajuda para reduzir fila do TFD

A comitiva amapaense, liderada pelo senador Davi Alcolumbre (DEM), foi recebida pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Juntamente com gestores da saúde pública do estado e da capital, a bancada amapaense foi ao Ministério da Saúde buscar soluções para desafogar o Programa de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), que encaminha pacientes graves para tratamentos que não são feitos no Amapá.

Atualmente, o programa está com uma grande demanda represada, com cerca de 600 pacientes que necessitam ser tratados em centros mais avançados do país. Mas, a falta de recurso financeiro tem impedido as viagens.

Além dos secretários estadual e municipal de Saúde, respectivamente, Juan Mendes e Karlene Lambert, estavam os deputados federais Marcivânia Flexa (PCdoB), Pedro Dalua (PSC) e Vinícius Gurgel (PL).

Queiroga explicou que é possível um “Incremento Temporário do Teto da Média e Alta Complexidade”, ou seja, estabelecer um recurso temporário destinado a complementar o custeio dos serviços de média e alta complexidade, com o objetivo de melhorar o atendimento à população, reforçando o financiamento da rede própria de atendimento ou, ainda, atuando na ampliação do custeio, proporcionando a redução de filas de atendimento.

Contudo, os valores para 2021 estão fechados. Por isto, a ideia do senador Davi, defendida ainda na audiência com Jeancarlo Gorinchteyn, secretário de Saúde de São Paulo, é de que o Amapá possa ampliar o volume de recursos para TFD por meio de emenda de bancada.

Para o secretário de Saúde do Amapá, Juan Mendes, a ideia do senador Davi Alcolumbre pode ser a solução.

“Nós temos uma demanda reprimida de mais de 600 pacientes para TFD, desde oncologia a transplante de órgãos”, explicou Juan.

O senador Davi explicou que a reunião no Ministério da Saúde deixou claro o caminho legal e os limites orçamentários para incrementar o socorro aos pacientes que precisam de Tratamento Fora do Domicílio.

“O Amapá tem um número significativo de pacientes que precisam desse tipo de tratamento que somente São Paulo, que tem a medicina mais avançada do país, pode oferecer”, disse o senador.

O encontro foi um desdobramento da reunião feita com a coordenadora da bancada federal, deputada Aline Gurgel, e os deputados estaduais Jory Oeiras (DC) Edna Auzier (PSD) e prefeito de Santana, Bala Rocha, com o secretário de Saúde de São Paulo, Jeancarlo Gorinchteyn, ocorrida no último dia 3.