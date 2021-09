Em clima tenso, moradores retiram tapume e iniciam construção de muro ao lado de atacarejo

Atacarejo pretendia fazer estacionamento dentro da área do residencial. Obra do muro foi autorizada pela prefeitura de Macapá

Por SELES NAFES

Moradores do loteamento Parque Novo Mundo, na zona oeste de Macapá, iniciaram as obras do muro ao lado do atacarejo Menino Jesus, na zona oeste de Macapá. A Associação de Moradores do NM recebeu autorização da Secretaria de Urbanização da Prefeitura de Macapá, mas representantes da construtora e do supermercado chegaram a tentar barrar os trabalhos nesta manhã de sexta-feira (17).

A obra começou às 9h com a derrubada do tapume feito pelo Menino Jesus. Com a retirada do material, os moradores confirmaram que o atacarejo construiu um estacionamento em rampa na lateral de acesso do loteamento. A associação acusa a empresa de invadir três metros de recuo do ramal da acesso, ao longo de quase 100 metros até a Rodovia Duca Serra. A empresa nega.

Com a retirada do tapume, moradores mostraram a estrutura que o atacarejo estava construindo para o recebimento de mercadorias, localizado quase no portão do loteamento. A associação já construiu um muro do outro lado do ramal de acesso.

“O próximo passo é fazer o outro muro, conforme autorização da prefeitura, para delimitar a nossa propriedade, e urbanizar o acesso seguindo projeto aprovado pelos moradores”, explicou o presidente da associação, Edmundo Pinheiro.

Por volta das 11h, representantes do atacarejo e funcionários da construtora tentaram barrar a retirada do tapume, mas foram impedidos por moradores do loteamento. Para a assessoria jurídica da associação, a construção do muro é irreversível e está respaldada por todas as autorizações possíveis.

“Os técnicos da prefeitura já vieram aqui e através de topografia e laudo da Secretaria de Urbanização que eles invadiram a nossa área. Existem outras situações, como a nossa rede de escoamento de águas que a empresa também está utilizando. Isso também será discutido no mesmo processo (judicial)”, acrescentou o advogado Constantino Braúna.

No último sábado (11), a associação isolou a entrada do loteamento pela Rodovia Duca Serra para impedir que carretas do atacarejo continuassem atrapalhando o tráfego de entrada e saída dos moradores. O atacarejo Menino Jesus ainda não se pronunciou sobre o assunto.