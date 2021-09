Em disputa com atacarejo, moradores fecham acesso a residencial

Medida visa impedir que veículos de carga da obra atrapalhem o tráfego de moradores

A Polícia Militar do Amapá precisou ser chamada para garantir a segurança de moradores do loteamento Parque Novo Mundo, na zona oeste de Macapá, no sábado (11), durante a colocação de um portão de controle no limite com a Rodovia Duca Serra.

O objetivo da medida foi impedir que carretas, caminhões e outros veículos usados na construção do atacarejo Menino Jesus continuem estacionando no acesso ao residencial e atrapalhando o deslocamento de carros e de moradores.

Desde o ano passado, a Associação de Moradores do Novo Mundo e o Menino Jesus travam uma queda de braço. A associação acusa da empresa de invadir três metros da margem da rua de acesso. A empresa nega, e a disputa foi parar na justiça.

“Essa parte até a Rodovia Duca Serra é escriturada em nome da associação, é uma área de propriedade privada. Tivemos uma reunião com o prefeito e lá foi comprado que a área nos pertence. Foi constatado que eles invadiram a área. O prefeito nos garantiu que até terça-feira (14) teremos o alvará para a construção do muro fechando a lateral do ramal de acesso”, garantiu o advogado da associação, Constantino Braúna.

Em agosto, a empresa passou a usar a rede de energia do loteamento de forma irregular, causando sobrecarga e explosões de transformadores dentro do residencial. O problema só terminou quando a CEA notificou a empresa.

Recentemente, os moradores do Novo Mundo também descobriram que o atacarejo ligou sua rede de esgoto à rede de águas pluviais do loteamento, em outra atitude considerada irregular.