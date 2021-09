Em encontro com a Sudam, Waldez diz que açaí é a meta do Amapá

Comitiva da Sudam está percorrendo os estados da Amazônia

Por RODRIGO ÍNDIO

O Amapá está recebendo a caravana da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) que está percorrendo nove estados da Amazônia Legal para colher sugestões e demandas do setor produtivo. O governador Waldez Góes (PDT) recebeu a comitiva e disse que um dos principais interesses do Amapá é aumentar o beneficiamento nos açaizais nativos.

Serão dois dias de encontro no Amapá. Os incentivos fiscais, que podem facilitar a expansão de negócios, estão no foco das discussões. Segundo Louise Campos Low, superintendente da Sudam, os gestores vão propor iniciativas conjuntas com setores da indústria, das universidades e comércio, entre outros segmentos

“A ideia é isso, vir aqui, olhar olho no olho, ouvir dos gestores, ouvir das federações, da turma acadêmica quais são os seus principais desafios e a gente conseguir juntos modular nossas ações pra melhorar a qualidade de vida da população”, comentou.

A Sudam está coletando informações para subsidiar diretrizes do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO), do Fundo de Desenvolvimento da Amazônia (FDA) e fontes de recursos para desenvolvimento econômico.

“Nós temos um portfólio de projetos que dizem respeito não só ao Amapá, uma vez que o consórcio de governadores da Amazônia já vem alinhando aquilo que é consenso, que é comum aos 9 estados da Amazônia em termo de cadeias produtivas. Isso facilita muito sobre tudo para as agências de desenvolvimento regional, não só a Sudam, mas também o Banco da Amazônia, a Suframa. É importante que a gente tenha cadeias produtivas que digam respeito a toda região amazônica, assim a gente pode chegar realmente a ter maior representatividade tanto no comercio nacional, quanto internacional”, disse.

O setor do açaí será um dos tópicos no projeto do Amapá, que hoje ainda não utiliza nem 6% de seu potencial de açaí nativo. Outros produtos da floresta e compensação ambiental também estarão em pauta.