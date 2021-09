Em Macapá, cão é abandonado em hotel para animais

Cão caramelo foi deixado para trás desde o mês de maio em hotel para animais, no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O simpático “Dr. Estranho”, um típico cachorro caramelo, foi levado a um hotel para animais, o Bicharada Solta, no Bairro Jardim Marco Zero, zona sul de Macapá, e o responsável pela sua estadia não retornou e, quando cobrado, bloqueou o contato da dona do empreendimento.

Laudenice Monteiro, que desde 2012 fez da sua casa o hotel para animais, contou que um homem, que se dizia ser um viajante de São Paulo, apareceu com o Estranho no dia 31 de maio, relatando que não tinha residência em Macapá e teria visto o cãozinho na rua e se compadecido da sua situação de abandono.

O caramelo foi levado a um veterinário que o diagnosticou com a doença do carrapato. Precisava de um tratamento de 21 dias. Como o homem seguiria no Amapá, supostamente realizando algumas palestras, ele buscou o hotel.

“Eu aceitei porque vi que ele estava ajudando o cachorro e eu queria ajudar também. Uma hospedagem para cachorro do tamanho dele é R$ 50 [a diária]. Para tratamento sai a R$ 60, mas como ele estava pegando o cachorro e ajudando, dei minha contrapartida de ajuda e cobrei R$ 30. Então, por 21 dias, eu cobrei R$ 600 reais dele. Ele falou que viria buscar o cachorro e ia levar pra São Paulo”, contou Laudenice.

Mas, no dia combinado, os contatos não tiveram êxito. Um mês e meio depois, houve o pagamento de parte do dinheiro (R$ 450), mas agora a proprietária diz que foi bloqueada entre os contatos de whatsapp do homem.

Como Laudenice, além de ter o empreendimento do hotel, também é voluntária na Organização Não Governamental Anjos Protetores, pode ter ocorrido com ela o que é uma queixa muito comum entre os protetores de animais.

Muitas pessoas transferem a responsabilidade de todos os animais, sobre qualquer cão ou gato abandonado para os protetores, como se fossem obrigados – e tivessem condições –, de resolver e arcar com a adoção ou tratamento de todos os bichinhos da cidade os quais o poder público, historicamente, não tem políticas públicas que funcionem.

Novo lar

Com o sumiço do responsável, Laudelice iniciou uma campanha para conseguir um novo lar para o Dr. Estranho, que, apesar do nome sugestivo, ela garante tratar-se de um grande amigo.

“Ele é muito bonzinho, um amor de cachorro. Não gosta de ficar preso. Não está castrado ainda porque a gente tá sem condições financeiras de fazer o procedimento, mas está saudável. Tomou vacina de virose, tivemos essa despesa com ele, tomou vacina antirrábica e ele tem que passar por consulta para ter avaliação para castrar”, finalizou Laudenice.

Estranho e outros animais podem ser adotados na ONG Anjos Protetores e outras. O contato pode ser feito através do site https://www.anjosprotetoresong.com/.