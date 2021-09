Em Santana, inspeção avalia aplicação de R$ 20 milhões em obras

Entre as construções visitadas estão a pavimentação da Ilha em bloquetes, ponte de concreto no Provedor, 30 km de recapeamento asfáltico e Teatro Silvio Romero.

Uma comitiva formada por gestores públicos, parlamentares e equipes de engenharia foi conferir, nesta terça-feira (28) a aplicação de mais de R$ 21,5 milhões em obras município de Santana, segunda economia municipal do Amapá, a 17 km da capital, Macapá.

A extensa agenda iniciou pela Ilha de Santana, onde o governador Waldez Góes (PDT), o senador Davi Alcolumbre (DEM), o prefeito Bala Rocha (PP), o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luiz (sem partido), vereadores, secretários estaduais e municipais visitaram as obras de pavimentação.

Mais de 90% da área está sendo drenada e pavimentada com mais de 7 quilômetros de bloquetes. A obra está gerando emprego e renda para 60 trabalhadores e deve ser concluída ainda este ano. Os recursos foram articulados pelo senador Davi, via Codevasf.

“Essa obra na Ilha de Santana já está empregando 60 trabalhadores e, depois de pronta, vai mudar a vida das pessoas. É mais uma obra fruto do nosso trabalho, do nosso empenho em Brasília, buscando sempre os recursos necessários pra gente investir no Amapá e melhorar a qualidade de vida dos amapaenses”, disse Davi.

Na sequência, a comitiva esteve no Bairro do Provedor I, onde uma ponte de concreto armado, de 400 metros de extensão, vai substituir a antiga estrutura de madeira.

Os recursos para a construção da ponte, no valor de R$ 900 mil, foram disponibilizados pelo senador Davi, através do ministério da Defesa. A previsão é de que a obra esteja toda pronta ainda no mês de novembro.

Em cerimônia realizada no Sebrae, o governador Waldez assinou a ordem de serviço para pavimentação das ruas de Santana. Góes anunciou que serão 30 quilômetros de recapeamento asfáltico, empregando recursos de R$ 13 milhões, oriundos do GEA através de articulação do senador Davi.

Segundo Waldez, vão ser duas frentes de trabalho, que terão início na próxima segunda-feira (4/10). A empresa responsável se comprometeu a finalizar os serviços até o final do ano.

Teatro municipal

Outra obra visitada foi o Teatro Municipal Silvio Romero. O espaço terá capacidade para 800 lugares e, além de teatro, o projeto contempla também a projeção de filmes. Os recursos são articulação do senador.

Foram liberados (a última parcela, de R$ 1 milhão e 800 mil foi depositada semana passada na conta da prefeitura) e somam R$ 6 milhões. O GEA entrou com R$ 600 mil e a prefeitura de Santana investiu R$ 1 milhão na obra.

“O senador Davi foi fundamental para a construção do teatro de Santana, quando destinou a quase totalidade dos recursos para essa obra, que também tem a participação da prefeitura e do governo do Estado. Agora falta pouco para a conclusão e inauguração do nosso grande Teatro Silvio Romero, o espaço dos que fazem cultura e consomem cultura em Santana”, registrou o prefeito Bala Rocha.