Emissão de NF e outros serviços são suspensos no site da prefeitura de Macapá

PMM informou que serviços do site passam por alterações

Contribuintes que precisaram emitir uma nota fiscal eletrônica ou acessar outros serviços tributários, na manhã desta segunda-feira (27), não conseguiram. A prefeitura de Macapá informou que o site está em manutenção, e recomendou que contribuintes procurem atendimento presencial.

Numa nota, a prefeitura informou que todos os serviços digitais estão passando por ‘alterações’, como as inscrições para o processo seletivo de entrevistador e digitador da Secretaria de Assistência Social, que foram adiadas para o dia 5 de outubro.

O Censo Animal também está paralisado, assim como os serviços da Central do Contribuinte. No entanto, quem tiver uma urgência maior em ter uma nota fiscal ou resolver outro problema tributário terá que se dirigir à Rua Jovino Dinoá, 488, no Bairro do Trem.

Também é possível ser atendido pelo WhatsApp 98813-3620.

A assessoria de comunicação da prefeitura informou que ainda não há previsão de o site ser normalizado, mas que isso deverá o mais rápido possível.