Encontrado primeiro corpo de vítima de naufrágio em travessia para Guiana

Foto: SNSM Kourou

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Uma semana depois da partida de uma catraia que naufragou na travessia para a Guiana Francesa, o corpo de um dos brasileiros a bordo apareceu nas águas do país vizinho. A vítima ainda não foi identificada.

A pequena embarcação partiu da área portuária de Oiapoque, a 590 km de Macapá, no último sábado (28), e, segundo parentes das vítimas, a catraia atuava de forma clandestina e sequer tinha nome.

De acordo com o delegado Charles Correa, da Polícia Civil em Oiapoque, 4 das 25 pessoas a bordo foram resgatadas até o momento pela operação de busca às vítimas, todos passageiros sendo 3 homens e uma mulher. A identidade desses sobreviventes também não tinha sido revelada até o fechamento desta matéria.

O delegado informou também que, ao todo, na embarcação estavam 25 pessoas a bordo, sendo 22 passageiros, incluindo uma mulher grávida, e 3 tripulantes.

Segundo o portal francês la1ere.francetvinfo.fr, os sobreviventes e o corpo do náufrago foram localizados no canal Kourou, no ilhéu Le Père, e na ilha do Grande Connétable.

Redes sociais

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram embarcações se aproximando de um corpo flutuando na superfície da água, de bruços.

Em grupos de Whatsapp de Oiapoque, brasileiros que supostamente estão participando das buscas fazem um apelo.

“Eu quero que vocês, se tiver alguém da família, se tem algum que é conhecido, porque tem uns corpos que foram encontrados só que não dá pra identificar. Tem alguns que dá, pegando só pela altura. Tem um de 1.64m, se tiver algum que tenha um parente de 1.64m, falar aí que eu tenho um certo [inaudível] com o pessoal aqui e eles estão me informando aqui”, diz um dos áudios, de uma pessoa não identificada.

Outro diz que está liberada a passagem pela fronteira de parentes, para que possam ir até o Instituto Médico Legal de Cayena, capital da Guiana Francesa, para tentar fazer a identificação de alguns dos corpos.

O destino dos passageiros seria a capital da Guiana Francesa, de onde teriam sido recrutados para trabalhar.

O Portal SelesNafes.com busca contato com a Marinha do Brasil e autoridades de Oiapoque para coletar mais informações.