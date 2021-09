Entregador de comida é roubado e morto quando deixava refeições

Crime ocorreu nesta sexta-feira (10), no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá. Foto: Rodrigo Índio/SN

Por RODRIGO ÍNDIO

Um entregador de comida foi assassinado a tiros e o corpo foi encontrado na manhã desta sexta-feira (10) ao lado da bolsa que ele utilizava para fazer entregas. O utensílio ainda estava com refeições. A vítima foi identificada como Felipe Mikael Trindade dos Santos, de 21 anos.

O crime ocorreu no Beco do Lazico, localizado na Avenida Inspetor Orlando Dias, no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá. De acordo com a Polícia Civil, o jovem foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte) enquanto trabalhava.

Segundo o delegado Wellington Ferraz, da Delegacia de Homicídios, Felipe teria saído ontem à noite para fazer a entrega do último pedido de seu expediente, entre 22h e 23h.

A vítima não retornou e não deu mais notícias. Um morador encontrou o corpo nas primeiras horas da manhã de hoje.

“Ele era um rapaz que não tinha nenhum tipo de problema com a Justiça, pelo contrário, era um rapaz trabalhador. Aqui no local ficou evidenciado que levaram a moto dele, que era uma BIZ que ele fazia as entregas, e o celular, que o pai dele disse que tinha comprado não fazia nem um mês e teria presenteado ele”, detalhou o delegado.

Pequenos valores que a vítima utilizava como troco também foram subtraídos. A Polícia Civil vai investigar o caso.

O pai da vítima esteve no local e informou aos policiais que Felipe era filho único e que estava muito feliz e motivado com o trabalho de entregador.

A Polícia Científica contatou disparos na região da cabeça e fez a remoção do corpo.