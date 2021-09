Envolvido no homicídio de menino de 9 anos é preso

Marcus Aurélio Marques Nascimento, de 22 anos, foi preso ainda na segunda-feira (20), algumas após o crime, ocorrido no Bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.

Já está no Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) um dos acusados de envolvimento na morte do garoto Yalisson Andrade de Moura, de 9 anos, que foi assassinado na noite do último domingo (19), quando brincava na frente da sua casa, no Bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.

Marcus Aurélio Marques Nascimento, de 22 anos, foi preso ainda em flagrante, algumas horas após o homicídio, na tarde de segunda-feira (20), mas a Polícia Civil informou a captura dele apenas na noite de terça-feira (21), para evitar interferência nas investigações.

Também na noite desta terça, a Justiça do Amapá converteu a prisão em flagrante em preventiva.

De acordo com a Polícia Civil, Marcos Aurélio conduziu até o local do crime o homem que puxou o gatilho da arma de onde partiu o tiro que acertou o peito de Yalisson.

“Em uma moto, ele [Marcos Aurélio] levou um indivíduo [o segundo suspeito] que iria matar outra pessoa [de uma facção rival], mas, durante o tiroteio, acertou a criança”, detalhou o delegado geral da Polícia Civil do Amapá, Uberlândio Gomes, em comunicado da instituição.

O segundo envolvido, que seria o autor do disparo, está foragido. A polícia afirma que ele já foi identificado pelas equipes de inteligência.

A Polícia Civil convocou uma coletiva de imprensa para as 9h desta quarta-feira (22), para detalhar o desenvolvimento da investigação.

Marcus Aurélio possui antecedentes por crimes de lesão corporal, receptação, porte ilegal de armas, violência doméstica, e ato infracional análogo a furto quando era adolescente.

O crime

Yalisson foi morto por volta de 19h30, com um tiro no peito quando brincava em uma bicicleta em frente a sua casa, na Travessa Solimões, no Bairro Marabaixo 4.

Segundo a polícia, houve um tiroteio entre membros de duas facções criminosas próximo de onde a criança estava. Marcus Aurélio teria levado até à comunidade o homem que iniciou o tiroteio contra um membro de uma facção rival.

Yalisson foi a segunda criança assassinada em decorrência da disputa entre organizações criminosas. No dia 15 de setembro, Ana Júlia, de 5 anos, foi morta com um tiro na cabeça, na Baixada do Ambrósio, na cidade de Santana, a 17 km de Macapá. O assassino dela foi preso e confessou que o alvo eram membros de facções rivais a dele.

O inquérito policial sobre o caso Yalisson é conduzido pela Delegacia de Repressão aos Crimes Praticados Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).