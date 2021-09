Estado anuncia concessão da Floresta Nacional no Amapá

Área da Flona no Amapá tem 265 mil hectares, distribuídos pelos municípios de Ferreira Gomes, Pracuúba e Amapá. Foto: Alex Silveira

A área de conservação ambiental de 265 mil hectares da Floresta Nacional do Amapá (Flona), distribuída pelos municípios de Ferreira Gomes, Pracuúba e Amapá, será concedida para o uso sustentável por empresas privadas para geração de emprego renda e divisas para o estado.

O edital que vai conceder a exploração sustentável da Flona foi anunciado na última sexta-feira (10), pelo governador Waldez Góes (PDT), que assinou o Termo de Cooperação Técnica com o Serviço Florestal Brasileiro, para ações que irão promover a consolidação de uma economia verde no estado.

Estima-se uma movimentação anual de R$17 milhões e a geração inicial de mais de 500 empregos diretos e 1.000 indiretos.

Waldez destacou que o Governo do Amapá tem como prioridade o uso sustentável das áreas verdes, um exemplo é Tesouro Verde – iniciativa que busca criar uma rede colaborativa para incentivar e retribuir a utilização de recursos naturais através da emissão de ativos ambientais.

”É importante destacar que a concessão foi feita com transparência e diálogo a partir de consultas públicas. Vamos juntos empreender de forma sustentável e manter a floresta de pé para o bem da nossa gente e do planeta e vamos continuar trabalhando para garantir o Amapá como o estado mais preservado do país”, afirmou Góes.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), através do Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e com o apoio do Governo do Estado, realizou a licitação da concessão de manejo florestal sustentável na Flona, assinando o contrato com os novos concessionários.

A concessão atende o Plano Anual de Outorga Florestal (Paof) 2020, que listou a Flona do Amapá dentre as florestas públicas federais passíveis de concessão florestal.

As áreas passíveis de manejo florestal empresarial, por meio da concessão florestal, foram definidas no plano de manejo da Flora do Amapá, elaborado pelo Instituto Chico Mendes de Biodiversidade (ICMBio).