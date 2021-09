Estado convoca aprovados do Iapen para Curso de Formação

Matrícula será feita diretamente no prédio da AIFA, na zona oeste de Macapá, hoje e amanhã, de 8h às 12h.

Iniciou nesta quarta-feira (1) a matrícula para 110 candidatos aprovados no concurso público do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), de 2018, e convocados, no último dia 25 de agosto, pelo Governo do Estado para o Curso de Formação de policiais penais e educadores penitenciários.

As inscrições acontecem diretamente no prédio da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA), quarta e quinta-feira, 1º e 2 de setembro. Conforme o edital o curso de formação tem data prevista para iniciar no dia 15 de setembro.

Para manter os cuidados devido a pandemia da covid-19 os candidatos foram divididos em quatro turmas, sendo duas turmas por dia.

O Curso de Formação para os cargos de Agente Penitenciário e Educador Social Penitenciário, será regido pelo respectivo Projeto Pedagógico do Curso (PPC), Manual do Aluno do Curso de Formação de Agente Penitenciário e Educador Social Penitenciário e pelas demais normas regimentais da Escola de Administração Penitenciária do Estado do Amapá (ESAP), da Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA) e da Escola de Administração Pública (EAP).