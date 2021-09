Estado monta base de apoio às famílias de brasileiros naufragados

Dispositivo que reúne órgãos do Governo do Amapá está baseado no município de Oiapoque, onde ocorreu a tragédia na fronteira, a 590 km de Macapá.

Uma comitiva de autoridades de órgãos estaduais está na fronteira onde o Governo do Amapá montou uma base de apoio e informações oficiais às famílias de brasileiros que estavam na embarcação naufragada em águas francesas no último dia 28 de agosto, durante uma travessia de Oiapoque para a Guiana Francesa.

Neste domingo (5), o estado afirmou que oficializou o Governo Federal e os organismos diplomáticos brasileiros para a integração de esforços no âmbito de informações para a abertura de um canal de comunicação com as famílias sobre o andamento das operações por parte das autoridades guianenses.

Um ponto de acolhimento foi montado no Ciosp de Oiapoque para atender familiares e vítimas do acidente. No local estão representantes do Corpo de Bombeiros, Secretaria de Inclusão e Mobilização Social e Agência Amapá.

O Portal SelesNafes.com apurou que a catraia já saiu lotada, com 17 passageiros mais 3 tripulantes (piloto e auxiliares), da área portuária de Oiapoque no dia 28 de agosto.

Além do quantitativo de pessoas, acima da capacidade regulamentada pela Marinha para esse tipo de transporte, cerca de 700 kg de carga estariam a bordo, entre mercadorias e materiais para a sobrevivência em garimpo.

Segundo o delegado Charles Corrêa, quando a embarcação chegou na região de Vila Vitória, distrito de Oiapoque, mais 5 passageiros subiram a bordo, totalizando 25 pessoas dentro da catraia.

Na sexta-feira (3) e no sábado (4), os corpos das primeiras vítimas começaram a ser localizados por equipes de resgate na região do Canal do Kourou, território francês. Foram resgatadas com vida até então 4 passageiros.

Até o momento, nenhuma das vítimas foi identificada. De acordo com parentes, a catraia atuava de forma clandestina no transporte para áreas de garimpo.

O Governo do Estado informou que, por se tratar de um acidente ocorrido na região francesa, toda a investigação será conduzida pela Polícia Nacional Francesa, e no Brasil, pela Polícia Federal.