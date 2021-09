Evento para gestores dá o ‘passo a passo’ para liberação de recursos

Iniciativa do evento foi do senador Davi Alcolumbre. Amapá tem 50 obras em andamento financiadas com recursos do Programa.

Iniciou nesta segunda-feira (27), o Workshop do Calha Norte para gestores municipais, que dará nos próximos dias orientações precisas e esclarecerá dúvidas de como acessar recursos do programa. O evento ocorre no auditório do Senac, em Macapá.

Diretor do programa Calha Norte, o general Ubiratan Poty conduziu o evento, que foi uma iniciativa do senador Davi Alcolumbre (DEM).

O governador Waldez Góes (PDT), todos os prefeitos do Amapá, secretários estaduais e municipais, além da coordenadora da bancada federal, deputada Aline Gurgel (PRB), e os deputados federais Acácio Favacho (PROS) e Pedro Dalua (PSC) também estiveram presentes.

“Nós levantamos 50 obras em 10 municípios do Amapá. Dessas 50 obras, estaremos, ao longo desta semana, fazendo vistoria final em 44, haja vista que em 6 nós já fizemos uma vistoria recentemente e as consideramos finalizadas com sucesso”, explicou o general Poty.

Conforme o general, o workshop ainda não terminou, porque na quarta (29) e na quinta (30) uma equipe do Calha Norte vai dar o passo a passo dos convênios para as prefeituras.

“Também estaremos fazendo esta semana, na quarta e na quinta, o workshop sobre convênios, tá vindo uma equipe do programa Calha Norte no dia de amanhã (28) e ficará quarta e quinta fazendo esse workshop para colaboradores, as prefeituras do Amapá, que trabalham na condução dos convênios”, afirmou o diretor do Calha Norte.

Fruto de emenda de recursos liderados pelo senador Davi, o general Poty e equipe vão vistoriar obras nos municípios de Macapá (4), Cutias, Ferreira Gomes, Laranjal do Jari, Mazagão e Oiapoque. Essas obras somam quase R$ 8 milhões.

No total, desde o início de seu mandato, o senador Davi Alcolumbre articulou investimentos de mais de 300 milhões em obras pelo programa Calha Norte no Amapá.

“O general Poty está constatando aqui, no local, a razão pela qual o Amapá é hoje o campeão em obras do programa Calha Norte, com todo o comprometimento da nossa bancada federal, também do governo do Estado do Amapá, que tem participado com todas as contrapartidas das obras importantes, e do presidente da Ameap, Carlos Sampaio, que tem liderado esse processo com os outros prefeitos. É cada um cumprindo sua obrigação, porque a atividade política é sempre o resultado de um esforço coletivo”, pontuou Davi.