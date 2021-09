Ex-desembargadora conversa com 5 partidos

Sueli Pini não revela quem são os partidos, mas tem deixado claro que por enquanto uma candidatura é apenas cogitação

Por SELES NAFES

A desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap), Sueli Pini, deve mesmo disputar as eleições do ano que vem. A ex-magistrada já recebeu convites de cinco partidos, mas ainda não está filiada a nenhum deles.

Pini admite que está conversando com todas as legendas que manifestaram interesse em tê-la nos quadros, mas tem feito questão de deixar claro que uma possível candidatura dela ainda está no campo da ‘cogitação’.

A ex-presidente do tribunal está sendo anunciada como uma das convidadas para a live desta quinta-feira (2), às 20h30min, que reunirá lideranças do Movimento 7 de Setembro, grupo que está organizando atos, em todo o Brasil, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro.

Os organizadores no Amapá, entre eles o pastor Guaracy Júnior (PSL), estão anunciando como participação especial a presença do caminhoneiro Zé Trovão e lideranças do Amapá.