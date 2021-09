Ex-prefeita e marido poderão devolver dinheiro usado com vigilantes

Maria Orlanda com o esposo José Ribeiro Garcia, também denunciado no processo

Por SELES NAFES

A ex-prefeita de Oiapoque, Maria Orlanda Garcia (PSDB), continua acumulando polêmicas judiciais geradas a partir do único mandato. Desta vez, a ex-gestora está sendo denunciada pelo Ministério Público do Estado por ter usado em sua residência o serviço de vigilantes pagos com dinheiro do município.

De acordo com inquérito policial, desde que assumiu o mandato, Maria Orlanda passou a usar os serviços de dois vigilantes remunerados pela prefeitura para trabalharem em sua casa no período noturno.

“(…) Enquanto os referidos vigilantes realizavam a vigilância da residência da então Prefeita e de seu esposo, os mesmos deixavam de fazer a vigia dos patrimônios públicos deste município”.

O marido da prefeita, José Ribeiro Garcia, também foi denunciado no processo por afirmação falsa durante o inquérito. Ele disse em depoimento que os dois vigilantes só prestavam serviços na residência quando estavam de folga na prefeitura.

No entanto, ainda durante as investigações, o Ministério Público afirma que a ex-prefeita acabou admitindo a utilização dos vigilantes. A ação, assinada pelo promotor de justiça Davi Zerbini Soares, que atua na Promotoria da Comarca de Oiapoque.

Ele pede a devolução aos cofres municipais dos valores pagos. A justiça ainda não decidiu se aceita a denúncia. Maria Orlanda responde a processo por uso indevido de medicamentos e insumos de combate à covid-19.

Apesar dos problemas, Maria Orlanda mostrou que ainda tem força em Oiapoque. Em novembro de 2020, ela perdeu a reeleição por apenas três votos de diferença para Breno do Posto (PRTB).