Exército oficializa doação de área para duplicação da Duca Serra

Senador Davi Alcolumbre (DEM) recebeu documento do comandante do Exército, general Paulo Sérgio

O Exército oficializou a doação de terras ao governo do Amapá para a duplicação da Duca Serra, rodovia que conecta a região metropolitana de Macapá, Santana e Mazagão, e por onde trafegam mais de 100 mil veículos por dia. O documento, assinado na quarta-feira (8), foi entregue ontem também ao senador Davi Alcolumbre (DEM) pelo comandante do Exército Brasileiro, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

O senador foi um dos principais interlocutores do Estado pela doação das terras ao longo da faixa da Rodovia Duca Serra. Em julho, um encontro entre ele, o comandante, o governador Waldez Góes (PDT) e técnicos de Engenharia do Exército, selou o compromisso.

A doação será publicada agora no Diário Oficial da União. Segundo Davi, esse ato deve ocorrer já na semana que vem.

“Mais uma vez o Exército Brasileiro demonstrou o seu apreço e o seu compromisso com o Amapá, de quem é parceiro em muitas iniciativas que visam ao crescimento do nosso estado”, comentou o senador.

A área doada tem cerca de 42 mil metros quadrados. As obras de duplicação estão sendo conduzidas pelo governo do Estado, e incluem a construção dos retornos, ciclovias e iluminação, além da conexão com a rodovia Norte-Sul, que está com as obras paralisadas desde 2014.

Por videoconferência, o governador Waldez Góes agradeceu o empenho do Exército e do senador.