Família da casa de brinquedo vai ganhar teto provisório

Prefeitura de Macapá enviou equipe para atender família

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Após grande repercussão do caso da família de oito pessoas que estava morando em uma casa de brinquedo do parque do Araxá, as autoridades começaram a agir. Na manhã deste sábado (18), uma equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), da Prefeitura de Macapá, esteve no parquinho para iniciar o atendimento à família. De forma emergencial, a Semas doou uma cesta básica e começou a conversa para melhor entender a história dessa família.

Ao Portal SelesNafes.Com, a equipe da PMM informou que irá disponibilizar uma casa para a família, no Residencial Mestre Oscar, na zona norte, ou no Jardim Açucena, na zona sul de Macapá.

“Estamos aqui para fazer esse acompanhamento inicial dessa família e de imediato eles vão ser assistidos agora pela secretaria com auxílio alimentação e a partir de segunda-feira vamos dar continuidade, tentar inclui-los em algum residencial, ou Jardim Açucena ou Mestre Oscar”, declarou Talita da Silva Amaral, assistente social da Semas.

Dona Rita e Seu José Henrique contaram que depois de quatro dias dormindo no local, ontem (17), já após a repercussão da matéria, dormiram na casa de uma missionária no Bairro Pedrinhas, com cama, colchão e dois ventiladores. Essa família os tem ajudado bastante e eles decidiram dormir lá neste sábado e domingo também. Pela manhã, eles optaram por voltar para a casa do parquinho, o que disseram que irão fazer também no domingo.

Como a família não tem telefone, a melhor maneira de encontrar a família e ajudá-los é ir até o Complexo Marlindo Serrano (Araxá), onde as crianças passam o dia brincando. O almoço de hoje ainda não estava garantido, mas certamente este será o menor obstáculo que a família já enfrentou.

Se cumprida a promessa, na segunda-feira (20), Rita, José Henrique e os seus rebentos podem estar de teto novo.

“Quero agradecer a todo mundo que começou a ajudar. A minha filha já está de botinha e vestido novos. Deus ajude quem está nos ajudando”, agradeceu Rita.