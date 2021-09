Feira itinerante leva alimentos e ensina moradores a empreender hambúrguer artesanal

II Feira Itinerante do Produtor Rural ocorreu neste domingo no Conjunto Macapaba, na zona norte de Macapá.

A II Feira Itinerante do Produtor Rural encerrou um ciclo neste domingo (12), após três de comercialização de produtos como verduras, legumes, frutas, hortaliças e pescados, todos produtos direto do campo. A feira, organizada pelo Governo do Amapá, ocorreu no Conjunto Habitacional Macapaba, na zona norte de Macapá.

A ação reuniu agricultores de várias localidades e, além de garantir à população compras a preços mais acessíveis, também proporciona uma oportunidade para trabalhadores do campo e outros informais, que ainda não foram contemplados em algum programa de governo, como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) ou Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por exemplo.

“Nossa intenção é oportunizar aos agricultores terem mais espaços para vendas e consequentemente, esses produtores podem aumentar sua renda nesse momento difícil da economia”, destacou o secretário de Desenvolvimento Rural do Amapá, Janner Gazel.

Aos produtores e à comunidade do habitacional também foi ofertado diversos cursos de orientações e melhoramento de pequenos empreendimentos nas áreas de alimentos, como salgados fritos e hambúrguer artesanal, e fotografia.

O pecuarista Jesus Pontes ministrou o curso prático de produção de hamburguer artesanal. Ele evidenciou que essas capacitações levadas nas feiras itinerantes são importantes porque proporcionam uma direção de empreendedorismo para pessoas da comunidade também, como jovens.

“Além de oportunizar a comercialização de produtos para trabalhadores rurais que não estão, ainda, nos programas de aquisição de alimentos ou de assistência direta ao agricultor do campo, a feira itinerante proporciona com os cursos, voltados para aquela demanda reprimida, principalmente, de jovens que não possuem empregos e querem empreender, o início de uma atividade comercial. E nós queremos orientar e incentivar o pequeno empreendedor a melhorar o seu negócio com essas orientações dos cursos”, disse Pontes, que também é deputado estadual.

As feiras fazem parte de um projeto que integra diversos serviços como atendimentos de saúde como vacinação, clínica geral, ginecologista, odontológico, psicológico e outros.

A Feira Itinerante do Produtor Rural também já movimentou os municípios de Laranjal do Jari, Tartarugalzinho e Oiapoque. Existe a expectativa de que outras cidades do interior recebam a ação.

Circuito TecnoAgro

O Circuito TecnoAgro é um conjunto de feiras realizadas nos municípios do Amapá para a exposição do potencial produtivo do Estado. É voltado para produtores, além de instituições financeiras e de insumos que atuam no setor agrícola e da pecuária, como forma de incentivar e contribuir para a expansão do setor por meio de ciência e tecnologia.