Força Tática prende suspeito que apontou arma para recém-nascido em roubo a residência

A companheira dele também foi presa suspeita de dar apoio às ações criminosas na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um casal foi preso pela PM na madrugada desta quarta-feira (8) suspeito de ter participado de um roubo a residência, ocorrido horas antes no Bairro Renascer, no qual os assaltantes agiram com extrema violência.

A prisão ocorreu no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte de Macapá, quando militares do Batalhão de Força Tática avistaram um carro, modelo Fiat Uno, com as mesmas características do veículo que havia sido usado no assalto.

Segundo o capitão Érico Costa, quando a equipe se aproximou do carro, um suspeito surgiu em cena. A reação de fuga foi imediata, mas logo foi capturado. Com ele, estava a chave do automóvel. Para tentar se esquivar, o suspeito afirmou que o carro passou o dia estacionado ali.

Contudo, ao ser feita a busca veicular, foram encontradas roupas semelhantes às de assaltantes vistos na cena do roubo à uma família na noite de terça-feira (7), além de uma faca e uma TV idêntica à que havia sido levada pelo bando.

“Foi verificado que esse veículo já vinha sendo usado há algum tempo em diversos roubos a residências em Macapá, mas dessa vez os policiais conseguiram localizar o veículo”, comentou o oficial.

Segundo ele, o suspeito foi reconhecido pelas vítimas. Elas disseram que ele agiu com muita violência, chegando a agredir uma adolescente de 14 anos e manteve um bebê de 13 dias de nascido sob a mira de uma arma de fogo.

Após ser reconhecido, o infrator confessou participação. Ele também delatou a companheira, que estaria dando apoio dentro do veículo. Informou que um terceiro criminoso estava com a arma de fogo e que levou outros objetos roubados da casa no momento da partilha. Esse terceiro suspeito não foi localizado.

O casal foi apresentado no Ciosp do Pacoval. O homem tem 29 anos e a mulher 37 anos. Eles não tiveram os nomes divulgados pela polícia.