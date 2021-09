Governo anuncia medidas para conter guerra entre facções

Entre as medidas, está a transferência de 15 detentos para presídios federais

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Após o assassinato da pequena Ana Júlia, de 5 anos, na baixada do Ambrósio, em Santana, e de uma noite marcada pela violência das facções criminosas, o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), anunciou medidas emergenciais para tentar conter a crise e a escalada de violência.

Waldez utilizou suas redes sociais para anunciar seis medidas que serão colocadas em prática:

A transferência de 15 detentos do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) para presídios federais;

Ações coordenadas das inteligências da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícias Militar e Civil, atuando 24 horas com o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) para desarticular as facções;

Redução do chamado expediente administrativo, que é quando os policiais cumprem serviço em órgãos públicos, para aumento no policiamento ostensivo e de rua;

Incursões de equipes especializadas nos locais onde ocorrem mais confrontos;

Aumento do policiamento preventivo nas áreas de conflito

Articulação junto à Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) para que também participem das operações.

Pela manhã, o secretário de segurança Carlos Souza, o coronel Petrúcio Santana, da Polícia Militar e o delegado geral de polícia Uberlândio Gomes comentaram as medidas.

Na mesma mensagem em que anunciou as medidas, Waldez referiu-se ao crime bárbaro que chocou a sociedade amapaense.

“Quero dizer a todos vocês que trabalhamos dia e noite para reforçar a segurança no Amapá e volto a me solidarizar com os pais da pequena Ana Julia Pantoja, a quem estendo meus sinceros sentimentos. A rápida prisão de Flávio Ferreira Teodósio, suspeito de assassinar a Ana Julia, é um exemplo de que sempre buscaremos justiça para casos como esse”, declarou o governador.