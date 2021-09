Guerra de facções: 2ª criança é morta em menos de uma semana no Amapá

Yalisson Andrade de Moura, tinha 9 anos. Crime aconteceu por volta de 19h30 nas proximidades da Travessa Solimões, no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A intensa guerra entre facções criminosas fez mais uma vítima inocente no Amapá. Desta vez, o pequeno Yalisson Andrade de Moura, de 9 anos, foi morto na noite do último domingo (19) com um tiro no peito.

O crime aconteceu por volta de 19h30 nas proximidades da Travessa Solimões, no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

De acordo com o delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios, houve um tiroteio entre membros de duas facções criminosas há quase dois quarteirões de onde a criança estava.

Segundo o relato de testemunhas, armado, um rival corria atrás do outro. Foram efetuados cerca de 4 a 5 disparos. Um deles acertou a criança, que brincava em frente de casa.

“O que chama atenção é que o vinha tentando fugir não foi atingido. Tinha gente mais próxima do local do tiroteio, também não foram atingidos, e o projétil da arma percorreu mais de 100 metros para pegar a criança, lá no outro quarteirão, pertinho da casa onde ela morava”, detalhou o delegado.

A criança ainda foi socorrida para UBS do Marabaixo, mas segundo relato de familiares, ela já havia morrido no local onde foi atingida. Eles detalharam, ainda, que a criança estava andando de bicicleta antes de levar o tiro.

O Batalhão de Força Tática e a Polícia Civil já têm informações sobre os possíveis envolvidos no crime e fazem incursões. O atirador seria de fora do bairro e teve apoio de quem reside por lá.

“A gente gostaria de contar com o apoio da população, não só para denunciar quem foi o autor do crime, mas também para indicar seu paradeiro para que a gente possa efetuar a prisão para que ele responda por essa morte brutal de uma criança que com certeza não deve nada para ninguém e foi atingida assim mesmo e acabou pagando um preço caro por conta dessas facções que andam se atirando em bairros de periferia”, finalizou o delegado Dante Ferreira.

Para denúncias, basta ligar ou mandar mensagem para o número (96) 99170-4302 – WhatsApp da Delegacia de Homicídios –, ou acionar o 190.

Yalisson foi a segunda criança assassinada em menos de uma semana no estado, em decorrência da disputa entre organizações criminosas. No dia 15 de setembro, Ana Júlia, de 5 anos, foi morta com um tiro na cabeça na Baixada do Ambrósio, na cidade de Santana, a 17 km de Macapá. O assassino foi preso e falou que o alvo eram membros de facções rivais a dele.