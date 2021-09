Homem é achado morto com perfurações de faca às margens de rio no interior

Vítima era natural de Macapá e foi achada morta às margens do Rio Nego Preto, a 3km do Distrito de Porto Grande.

Compartilhamentos

Um homem de 25 anos foi achado morto, neste domingo (26), na zona rural do município de Porto Grande, que fica 102 km de Macapá.

O corpo de Alex Natividade de Souza Junior foi achado por moradores da região, por volta de 11h, às margens do Rio Nego Preto, a aproximadamente 3 km do Distrito do Cupixi, no ramal do Vila Nova.

Militares do 7º Batalhão foram avisados pelos populares. Eles foram até o local e constataram três perfurações no abdômen, possivelmente feitas à faca, na região do abdômen e que ele não apresentava mais sinais vitais.

Na cena do crime havia sinais de luta corporal. O capacete e a moto da vítima estavam perto do corpo. A chave estava na ignição. Os militares também encontraram documento de identificação e descobriram que a vítima era natural de Macapá.

As Polícias Civil e Científica foram acionadas para o local. Ninguém foi preso.