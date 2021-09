Homem é morto por ‘companheiro de copo’ após bebedeira

Corpo de Benedito Monteiro da Trindade Filho foi encontrado sem nenhum documento, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi morto com uma única facada no peito após uma bebedeira que ocorreu na madrugada deste domingo (25), no Bairro Cidade Nova 1, na zona leste de Macapá.

O corpo de Benedito Monteiro da Trindade Filho foi encontrado sem nenhum documento, entre 4h e 5h, na Avenida Manoel Cardoso com a Rua Antônio Pelaes de Souza.

Benedito foi reconhecido por uma mulher, que compareceu ao local e disse que ele tinha cerca de 30 anos e que era morador do Bairro Perpétuo Socorro, comunidade vizinha ao Cidade Nova.

O delegado Wellington Ferraz, titular da Delegacia de Homicídios, apurou que o crime foi cometido por um dos companheiros de copo da vítima. Ele bebia na companhia do autor da facada e de outro homem. Após a facada fatal, os dois fugiram na bicicleta de Benedito.

“De acordo com a perícia, a vítima recebeu um único golpe, no lado esquerdo do peito, e caiu. Eles estavam todos bebendo aqui próximo de onde ocorreu o homicídio. Ainda não sabemos se houve desavença, discussão, as informações ainda são preliminares, vamos avançar mais nas investigações”, informou o delegado.

Por enquanto, a polícia trata o caso como homicídio, contudo, não descarta a hipótese de um latrocínio. A PM fez buscas durante a madrugada, mas até o fechamento da matéria ninguém havia sido preso.