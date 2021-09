Homem é preso ao receber encomenda com 500 comprimidos de ecstasy

Prisão e apreensão ocorreram na residência do acusado, no Bairro de Santa Rita, região central de Macapá.

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Federal, na tarde desta sexta-feira (3), flagrado com pouco mais de 500 comprimidos de ecstasy. Segundo a PF, a droga sintética chegou ao Amapá vinda do estado do Paraná – por isto deve responder por tráfico interestadual de drogas.

A PF não revelou o nome do envolvido e nem deu mais detalhes acerca da investigação, mas informou que o flagrante ocorreu no momento em que ele recebia a encomenda com os comprimidos em sua residência, no Bairro de Santa Rita, região central de Macapá.

O suspeito foi levado para a sede da PF, na zona norte de Macapá. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas entre estados da Federação, crime que pode gerar uma pena de até 25 anos de reclusão e multa em caso de condenação.

O homem será encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).