Homem foi morto no lugar dos filhos, afirma polícia

Por OLHO DE BOTO

Após seis meses de investigação, a Polícia Civil do Amapá conseguiu localizar e prender Luan César dos Santos, o Bomba, de 27 anos. Ele e um comparsa, que segue foragido, são acusados de envolvimento em um homicídio ocorrido no dia 14 de março, no Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá.

A vítima foi João Trindade de Jesus, de 42 anos, assassinado dentro de casa com um tiro na cabeça.

O delegado Wellington Ferraz, da Delegacia de Homicídios (Decipe), apurou que o alvo da dupla eram os dois filhos de João Trindade. Eles estavam na casa no momento do ataque, mas conseguiram escapar. Foi então que os criminosos decidiram matar João Trindade, que nada tinha a ver com a rixa entre os filhos e os dois homens que invadiram a casa.

“Os dois criminosos estavam atrás dos dois filhos dele (João Trindade). Eles ainda foram atacados com disparos, mas conseguiram fugir pelos fundos do imóvel. Descontentes por não terem atingido o alvo, um dos indivíduos atirou na cabeça de João Trindade”, pontuou Ferraz.

A investigação da Delegacia de Homicídios apurou que o crime foi motivado por vingança. Os dois filhos de João Trindade estariam envolvidos na morte do tio de um dos dois criminosos, que jurou vingança. Como não conseguiu acertar as contas com os dois suspeitos que fugiram, o pai deles foi quem pagou com a própria vida.

O mandado de prisão preventiva contra Luan César, pela coautoria no homicídio, foi cumprido nesta quinta-feira (9), no Bairro Amazonas, também na zona norte. Segundo a polícia, foi Luan César quem levou o autor dos disparos até a casa onde estavam João Trindade e os filhos, e, após o crime, ele deu fuga ao atirador.

A polícia segue em busca do autor dos disparos.

A Decipe divulgou o número do disk denúncia: 99170 4302. Não precisa se identificar.