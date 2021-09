Homem que matou ex-esposa é condenado a 24 anos de prisão

Feminicídio ocorreu em 2019 no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Quase dois anos após o crime, o homem acusado de assassinar a ex-companheira na frente da família dela por não aceitar o fim do relacionamento foi condenado pela Justiça do Amapá.

Ernandes Mendes da Silva, de 40 anos, que foi preso logo depois do feminicídio foi julgado, condenado e sentenciado, nesta terça-feira (28), a 24 anos, 10 meses e 20 dias de prisão em regime fechado.

Ele matou a ex-esposa Terezinha de Jesus Souza da Silva, à época com 39 anos, que após lutar pela vida no local do crime e no hospital, não resistiu às 9 facadas, 5 nos braços e 4 no tórax.

O crime aconteceu no dia 21 de outubro de 2019, no município de Santana, a 17 km de Macapá. Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia do feminicídio, Ernandes foi à residência de Terezinha, e, aos gritos, perguntou se ela havia o traído.

Consta nos autos que ao ouvir a discussão, a filha da vítima, de 23 anos, e que segurava o filho de 1 ano no colo, pediu ao ex-padrasto para que se retirasse da casa. Mas, ele tirou uma faca da cintura e avançou em Teresinha.

Mesmo com o bebê no colo, a filha puxou o denunciado pela blusa. Nesse instante, ela conseguiu pegar um pedaço de ferro e desferiu um golpe contra o rosto de Ernandes.

Com o auxílio da sua filha, Terezinha fugiu da residência correndo e pedindo socorro dos vizinhos, ocasião em que foi perseguida e esfaqueada mais vezes.

Terezinha chegou a ser socorrida, mas morreu na manhã do dia seguinte, dia 22, no Hospital Estadual de Santana.

Ernandes foi preso minutos depois do crime, pela Polícia Militar. Ele confessou a autoria do crime.