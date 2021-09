Identificados os 5 criminosos que morreram em tiroteio com o Bope

Eles morreram em conflito com militares na zona oeste da Região Metropolita de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

As polícias Civil e Científica do Amapá identificaram todos assaltantes que morreram em troca de tiros com o Bope, na terça-feira (31), na zona oeste da Região Metropolitana de Macapá.

Todos são jovens e a maioria investigada por envolvimento em uma série de roubos na capital e em outros tipos de crimes. Os cinco suspeitos foram identificados como: Emanuel de Jesus dos Santos, 16 anos; Tiago Flávio Barbosa Matias, 22 anos; Jairo Pantoja dos Santos, 21 anos; Gleidson da Silva Borges, 23 anos; e Elielton Júnior Costa Amaral.

Segundo o delegado Celso Pacheco, da Delegacia Especializada de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), dois deles possuíam vasta ficha criminal e eram conhecidos por serem extremamente violentos, sobretudo durante ações de roubos a residências.

Era o caso de José Valter Mendes Filho, o Zé Pequeno, apontado como autor de vários roubos e que vinha sendo investigado pela equipe da DECCP. Ele e o ex-detento Gleidison da Silva Borges respondiam, também, por homicídios.

Os cinco suspeitos morreram durante confronto com policiais do Bope numa área de mata do Distrito do Coração. Eles estavam sendo procurados por um roubo ocorrido pela manhã em uma casa no Bairro do Zerão, na zona sul de Macapá.

De acordo com a PM, o grupo agiu com violência contra a família. As vítimas, entre elas duas mulheres, foram agredidas e amarradas. Na fuga, os criminosos levaram uma picape Fiat Strada carregada de objetos da residência.

Os policiais recuperaram a picape e objetos das vítimas, e apreenderam roupas e armas usadas pelos bandidos no assalto à família.