“Inclusão de 110 novos servidores faz justiça”, diz Randolfe

Relator da EC 98, o senador comemorou a nova relação de servidores federais do Amapá.

Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (27), a portaria de pessoal de n⁰ 11.036 da Comissão Especial de Transposição com 110 amapaenses definitivamente garantidos no quadro federal.

Confira a lista dos novos servidores AQUI.

Os enquadramentos desses servidores do Ex-Território Federal do Amapá está garantido pela Emenda Constitucional 98 de 2017, a EC98.

Relator da EC 98 no Senado Federal e um dos articuladores da interlocução desses servidores junto ao Ministério da Economia, o senador Randolfe Rodrigues comemorou a nova relação de servidores federais do Amapá.

“É uma vitória que faz justiça aos servidores que prestaram serviços ao ex-Território e que não haviam sido transpostos depois da transformação do Amapá em estado. Mas, sobretudo, é um reforço significativo na renda dessas famílias em tempos de crise. Nosso trabalho tem sido constante para tornar esse sonho realidade e estamos conseguindo”, declarou o senador.

Os servidores contemplados com a Portaria de Pessoal n⁰ 11.036 terão, nos próximos dias, a inclusão de seus nomes na folha de pagamento federal.