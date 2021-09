Internet: Senador inspeciona balsa que vai lançar 770 km de fibra ótica no Amapá

Autor de emenda, senador Davi Alcolumbre (DEM) visitou balsa que lançará cabo entre Macapá e Santarém

Dentro de três meses, regiões ribeirinhas e municípios sem oferta de internet de ultravelocidade no Amapá serão finalmente atendidos por uma gigantesca rede de fibra ótica que vai interligar Macapá aos municípios paraenses de Alenquer, Ameirim e Santarém. Os 770 km do cabo que será lançado nos leitos dos rios da região estão no Porto de Santana, numa balsa visitada nesta sexta-feira (24) pelo senador Davi Alcolumbre (DEM).

O senador é autor da emenda de R$ 6 milhões, parte do valor usado pelos ministérios da Tecnologia e Educação no projeto Norte Conectado. A meta é criar 9 infovias para interligar toda a região por meio dos rios Amazonas, Negro, Solimões, Madeira, Purus, Juruá e Rio Branco, num total de 10 mil km por 59 municípios, 2.200 escolas públicas, 50 UBSs e hospitais e 1,7 milhão estudantes.

No total, mais de 9,2 milhões de pessoas serão atendidas.

“A gente tá falando da revolução da tecnologia, da possibilidade de fazer a telemedicina na Amazônia, ter um exame realizado em qualquer rincão da nossa Amazônia. Nós estamos falando de um universo de 25 milhões de pessoas que vão se beneficiar com o programa. O Norte Conectado vai revolucionar o Amapá”, afirmou.

No Amapá, os 770 km de fibra ótica foram trazidos por um navio alemão que atracou este mês em Santana. O cabo foi transferido numa operação que demorou sete dias para a balsa da empresa contratada para fazer a distribuição entre Macapá e Santarém.

Os cabos começam a ser lançados nos rios em outubro num trabalho que deve durar três meses.