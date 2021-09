Jovem de 16 anos é morto a tiros em pacata comunidade do interior do Amapá

Crime ocorreu na Comunidade do Maracanã, na Região da Pedreira, zona rural de Macapá.

Era por volta de 17h quando agricultores familiares da pacata e pequena Comunidade do Maracanã – localizada entre os distritos de Ressaca e Abacate da Pedreira, na rodovia AP-070, zona rural de Macapá – escutaram vários tiros.

Minutos depois, a Polícia Militar recebeu um chamado vindo da região. A informação era de que um homem estaria caído com marcas de tiros pelo corpo. Militares do 13º Batalhão, sediados em Casa Grande, outra comunidade próxima, foram ao local juntamente com o Samu, que constatou o óbito.

Sem informações de suspeitos, só restou aos policiais isolar o local do crime. Após a perícia da Polícia Científica, a vítima foi identificada de nome Jeferson Monteiro Ferreira, de 16 anos. Ele foi morto com pelo menos 7 disparos, que atingiram cabeça e corpo. Ninguém foi preso.