Jovem é atraído para emboscada e morto com tiros na cabeça

Homicídio ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (22), na 19ª Avenida do Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem ainda não identificado foi executado com vários tiros na tarde desta quarta-feira (22), na zona sul de Macapá. Os primeiros indícios apontam que ele teria sido atraído para uma emboscada.

O homicídio ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (22), na 19ª Avenida do Bairro Congós, zona sul de Macapá. A execução foi praticada por dois atiradores.

A vítima é um jovem, ainda desconhecido, que aparenta ter entre 17 e 20 anos. Foi morto com vários tiros na cabeça, logo após ser deixado no local por um mototaxista.

O perito Odair Monteiro, da Polícia Científica do Amapá, informou que só na cabeça foram mais de 10 tiros. Ele recolheu 8 cartuchos na cena do crime.

“Também visualizamos disparos em outras partes do corpo, na coxa, no tronco, mas a maioria foi na cabeça. Inicialmente é difícil analisar os disparos na cabeça, a informação será mais precisa com o laudo do Instituto Médico Legal”, informou o perito.

Segundo as primeiras informações apuradas pela equipe da Delegacia de Homicídios, depois de descer da mototáxi, ele parou para conversar com duas garotas e em seguida foi surpreendido.

Câmeras de segurança do entorno flagraram a execução. As imagens mostram que a vítima ainda conversava com as duas mulheres quando os assassinos chegaram. O delegado Wellington Ferraz descreveu a dinâmica do homicídio.

“Cada um portava uma arma de fogo. Após os primeiros disparos, ele tentou correr, mas logo caiu e os criminosos continuaram a efetuar os disparos em várias partes do corpo dele, com foco na cabeça. Em seguida, segundo testemunhas, os dois criminosos procuraram alguma coisa nas roupas dele, provavelmente o celular, e depois fugiram”, relatou Ferraz.

Segundo ele, tudo indica que a execução foi planejada e ele foi atraído para uma emboscada, pois não morava naquela região.