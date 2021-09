Jovem esquizofrênico é perseguido e morto

Crime ocorreu nesta tarde de terça-feira (28), no Bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Vinícius Gabriel Lima de Souza, de 21 anos, foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (28), no canal do Bairro Pedrinhas, zona sul de Macapá. Ele tinha, segundo informações repassadas por parentes da vítima no local do crime, problemas de saúde mental, mais especificamente, esquizofrenia.

Uma equipe da Polícia Militar, que fazia ronda próximo ao local, foi acionada por populares e ainda fez buscas nas proximidades para tentar encontrar os assassinos, no entanto, sem êxito.

A PM informou que Vinícius teria ido, em uma moto, ao Centro de Macapá, e logo depois deixou uma amiga no Bairro Araxá, comunidade vizinha às Pedrinhas. De lá, não se sabe ainda por qual motivo, pois ele não era morador da região, chegou à beira do canal por volta de meio-dia.

Às 15h15, foi perseguido por dois homens armados que, depois de alguns metros, conseguiram lhe encurralar em uma das pontes sobre o canal e dispararam seis tiros. A motocicleta que Vinícius estava conduzindo era emprestada de um amigo.

“Ele já tinha passagem pelo Iapen, estava em liberdade, e acabou vindo a ocorrer essa situação com características de execução”, declarou o tenente Adelson.

Para o delegado César Ávila, não há dúvidas sobre as circunstâncias de execução. No entanto, ainda colhendo informações, ele preferiu ter cautela sobre afirmar se o homicídio tem relação com a guerra entre facções criminosas que assola o Amapá há algumas semanas.

“Temos que levantar se é mais uma vítima dessa guerra de facção, ainda são poucas informações. Causa estranheza o fato que disseram que ele foi deixar uma conhecida aqui no Araxá e era para retornar para o Centro e esse desvio aqui foi meio fora de rota, ele não tinha celular, ou alguém o encontrou e chamou ele pra cá ou ele foi trazido. É provável, bem provável [que tenha sido uma embocada]”, declarou César Ávila.

A polícia informou que Vinícius já tinha cumprido pena no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Ele tinha passagem por tráfico de drogas, roubo e violência doméstica.