Lançamento de livros e marabaixo abrem festejos do ex-Território

No Mercado Central de Macapá, que também está de aniversário, a programação lançou livros sobre a história do Amapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Com o bom marabaixo amapaense e lançamento de livros sobre a história do estado, o Mercado Central de Macapá recebeu, na noite desta sexta-feira (10), o início das comemorações dos 78 anos de criação do Território Federal do Amapá.

Prefeitura de Macapá, mandato do senador Randolfe Rodrigues (Rede), Tribunal de Justiça (Tjap) e Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), realizaram, juntos, uma noite de celebração para marcar o 13 de setembro, data em que o Amapá foi desmembrado do então Estado do Grão Pará.

Livros

A historiadora Pauliany Barreiros, de 36 anos, foi uma das autoras que teve sua obra publicada pelo Conselho Editorial do Senado Federal, que lançou ontem cinco livros da coletânea “Orgulho de ser Amapá”, que conta a história amapaense.

“Meu livro fala sobre dois viajantes franceses que vieram à nossa região fronteiriça no final do século XIX, fazer pesquisas, mapeamento, tanto das nossas riquezas minerais, como a fauna, flora, convivendo com nossos indígenas. Estou muito honrada, muito feliz porque conseguimos através do senador Randolfe, do Conselho Editorial, publicar. Feliz por estar contribuindo com os saberes da história amapaense”, declarou Pauliany.

Além do “Amapá à francesa” de Pauliany, “Os Selos Postais da República do Cunani”, de Wolfang Baldus, “Mitos e lendas do Amapá”, de Joseli Dias, “Um cais que abriga história de vida”, de Verônica Xavier e “Histórias de Oiapoque”, de Sonia Zaghetto, também foram lançados em um box que foi distribuído para as centenas de pessoas que estiveram no Mercado Central.

Principal idealizador da festa e da campanha “Orgulho de ser Amapá”, o senador Randolfe Rodrigues ressaltou a importância do 13 de setembro.

“É uma data que não pode deixar de ser referenciada. Um povo não se conhece sem conhecer a sua história. O espelho de um povo é a história e é por isso que estamos lançando os livros, este primeiro box e um segundo, em dezembro, comemorando o Laudo Suíço”, destacou Randolfe.

Mercado Central

Quem também está de aniversário é o próprio Mercando Central de Macapá, que ao longo de seus 68 anos foi testemunha ocular das principais transformações da cidade e do próprio Amapá. A Macapatur é quem está preparando as programações que ocorrerão todos estes dias, inclusive no próprio feriado de segunda-feira, no 13 de setembro.

“Nós aqui estamos muito felizes porque cada vez mais o Mercado Central volta a cumprir o papel de juntar o nosso povo. Da culinária às nossas exposições, o Mercado também está recebendo as comemorações deste 13 de setembro. É história, é cultura, é Macapá e Amapá”, declarou Benício Pontes, diretor presidente da Macapatur.