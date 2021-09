Laranjal do Jari recebe ajuda humanitária, tomógrafo e R$ 19 milhões para a nova orla

Comitiva formada por parlamentares, prefeitos e governador cumpre agenda no sul do Estado do Amapá.

O senador Davi Alcolumbre (DEM) passou o sábado (25) em Laranjal do Jari, no sul do Estado do Amapá, onde, cumpriu extensa agenda de trabalho, que teve início com a distribuição de 300 kits de ajuda humanitária às vítimas das enchentes.

Ele esteve ao lado do prefeito da cidade, Márcio Serrão (DEM), governador Waldez Góes (PFT), ex-prefeito de Macapá, Clécio Luiz (sem partido), e dos prefeitos Bruno Mineiro (DEM) de Tartarugalzinho, e Ary Duarte de Vitória do Jari (DEM), além dos deputados federais Pedro Dalua (PSC), Vinicius Gurgel (PR), e deputadas estaduais Luciana Gurgel (PR) e Allyne Serrão (DEM).

As 300 cestas básicas, mais os kits de limpeza e kits dormitório foram adquiridos através da articulação do senador Davi junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), que liberou recursos no valor de R$ 1,8 milhão, a título de ajuda humanitária, para a aquisição dos kits.

Mais Visão

Ainda na quadra da escola, Davi foi informado de que o programa Mais Visão, em Laranjal, já realizou mais de 27 mil atendimentos, com mais de 5 mil cirurgias feitas, de um total estimado de 10 mil cirurgias a serem realizadas.

“Nunca houve, no Brasil, um programa de saúde pública como o Mais Visão, que realiza gratuitamente cirurgias de catarata, que custam R$ 770 cada uma, pelo valor da tabela SUS”, disse Davi.

Tomógrafo

De lá, Davi, Serrão e comitiva seguiram para a entrega no Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, com espaço específico para o primeiro tomógrafo instalado em Laranjal do Jari, que já está em pleno funcionamento. A máquina vai atender a toda região do Vale do Jari, em torno de 70 mil pessoas.

“Esse tomógrafo custou mais de R$ 1 milhão. Foi licitado, empenhado, pago e já está funcionando. Os recursos vieram da articulação do senador Davi junto ao ministério da Saúde. A expectativa é de que o equipamento faça ao menos 30 tomografias por dia. É um exame caro, que custa de R$ 500 a R$ 1200 e é uma grande aquisição para a prefeitura. Agora, Laranjal, Vitória, Monte Dourado, Almeirim, todos serão beneficiados”, disse Ted Maciel, secretário de Saúde de Laranjal do Jari.

Pavimentação

A comitiva também visitou as obras de pavimentação nos Bairros de Agreste, Mirilândia, Prosperidade, Nova Esperança, Centro, Castanheira e Cajari.

São 8,5 quilômetros de asfalto, recursos de R$ 10 milhões alocados por Davi, via MDR e Calha Norte.

Em uma outra frente de trabalho também tem asfalto sendo executado com recursos do governo do estado e do senador Alcolumbre.

Houve uma solenidade para Davi anunciar a liberação de recursos para a revitalização completa da orla de Laranjal. São R$ 19 milhões, garantidos pelo senador junto ao ministério do Desenvolvimento Regional.

UBS

Na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Laranjal, onde funciona o posto de vacinação, Davi verificou as melhorias de condição de trabalho através de emenda parlamentar por ele destinada, no valor de R$ 350 mil, para equipar a UBS.

Passaporte para o Futuro

Houve o lançamento oficial do programa Passaporte para o Futuro, ONG do Instituto Léo Moura, que estava presente, que vai dar aulas de futebol para 7 mil jovens em todo o Amapá. Em Laranjal, o programa vai atender a 700 alunos, dos quais 300 já estão inscritos.

Os recursos para financiar o projeto são do ministério da Cidadania, liberados via articulação do senador Davi. Os professores e administradores são profissionais do Amapá, gerando emprego e renda. As crianças recebem chuteira, colete, uniforme e não pagam nada.

Praça Central

Fechando a programação, Davi participou da reinauguração da Praça Central João da Silva Nery. Revitalizado, o espaço foi reformado e modernizado com jardins, novos bancos, iluminação de LED, novo piso e rampas de acessibilidade a cadeirantes. Todas as ações foram executadas com recursos de R$ 400 mil disponibilizados pelo senador através do Ministério do Turismo.