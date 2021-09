Lavador de carros que matou filho de vereador vira réu

Acusado continuará responde ao processo em liberdade

Por SELES NAFES

A justiça aceitou a denúncia e tornou réu por homicídio o lavador de carros José Anderson Alex da Silva, o Nenê, de 39 anos. Ele vai continuar respondendo ao processo em liberdade.

De acordo com as investigações, no dia 7 de agosto ele matou a facadas Rodrigo da Silva Palmeirim, de 36 anos, filho do vereador Lobão (PL). A vítima ainda tentou se esconder em um mercantil, mas foi golpeada várias vezes. Um vídeo mostra que depois das agressões Rodrigo ainda saiu do estabelecimento, mas desmaiou na calçada. Ele morreu no hospital da cidade.

Nenê se apresentou ao delegado Charles Corrêa, no Ciosp de Oiapoque, dois dias depois do crime, e foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O delegado informou que a confusão foi motivada por uma discussão entre o agressor e a vítima. O filho do vereador teria reclamado do serviço que não teria sido rápido.

Ao aceitar a denúncia, o juiz Roberval Pacheco, da 1ª Vara da Comarca de Oiapoque, deu prazo de 10 dias para que a defesa apresenta contestação. O lavador de carros também terá que manter o endereço atualizado.