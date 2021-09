Lucas pede reabertura da fronteira do Brasil com a Guiana

Em reunião com a Anvisa, senador lembrou que houve queda de mortes no Estado e que 90% da população de Oiapoque já está imunizada

Por SELES NAFES

Temendo uma possível quebradeira na economia de Oiapoque, especialmente nos setores de serviços e comércio, o senador Lucas Barreto (PSD-AP) pediu nesta quarta-feira (29) que o governo brasileiro reabra a fronteira com a Guiana Francesa. O pedido foi feito durante reunião com o diretor de Portos, Aeroportos e Fronteiras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Alex Machado.

A 590 km de Macapá e repleta de belezas naturais com infraestrutura hoteleira e restaurantes, a cidade de Oiapoque é uma das poucas localidades realmente turísticas do Amapá, e onde normalmente é possível ver visitantes franceses e de outros países passeando. Os turistas são atraídos, especialmente, pela floresta amazônica, comunidades tradicionais e indígenas, além da gastronomia regional e o churrasco brasileiro.

Em maio de 2020, no entanto, a fronteira foi fechada de ambos os lados por causa do aumento de casos do novo coronavírus. Hoje (29), o governo do Estado divulgou que houve queda de 83% nas mortes causadas pela doença.

Na reunião com a Anvisa, que ocorreu por videoconferência, o senador Lucas Barreto apresentou solicitação da Associação Comercial do Amapá (Acia) e da Associação Comercial de Oiapoque.

“A economia de Oiapoque está parada há mais de um ano com o fechamento da fronteira, é muito tempo”, avaliou o senador.

“Os dados oficiais indicam que mais de 90% da população de Oiapoque está imunizada contra a covid-19, e o lado francês já até ultrapassou esse patamar”, acrescentou.

De acordo com o senador, a economia da fronteira tem forte dependência da moeda europeia, e que, além do comércio, o turismo e serviços como restaurantes foram atingidos em cheio.

A agência ficou de tomar uma decisão no prazo máximo de um mês.