Macapá e Santana recebem 35,3 mil doses destinadas a adolescentes

Imunizantes foram entregues pelo Governo do Amapá neste domingo (19), 29.064 doses para Macapá e 6.300 para Santana.

Os dois municípios mais populosos do estado, a capital Macapá, e a vizinha, Santana, foram municiados com 35.364 doses de vacinas da Pfizer destinadas à vacinação dos adolescentes contra a covid-19.

Os imunizantes foram entregues pelo Governo do Estado neste domingo (19), 29.064 doses para Macapá e 6.300 para Santana. Os outros municípios receberão suas cotas de doses ao longo da semana.

A Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) emitiu uma Nota Técnica recomendando que todos os municípios continuem a vacinação de pessoas de 12 a 17 anos. A decisão, segundo a nota, é embasada em informações da comunidade científica nacional e internacional.

De acordo com o Plano Nacional de Imunização, cada prefeitura é responsável pela elaboração do cronograma de vacinação, mas, cabe ao Governo do Estado a orientação e distribuição dos imunizantes.

Ainda no domingo, o Estado recebeu um novo lote de vacinas da Pfizer, com 35.100 doses. A Pfizer é o único imunizante autorizado para uso em adolescentes.

Foto: Ascom/GEA