Macapá menos arborizada e mais quente

Bairros afastados da região central da capital do Amapá são os menos arborizados.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Hoje, 21 de setembro, é o dia da árvore. A data logo remete às temperaturas do verão amazônico, que causam, em Macapá, uma sensação de calor cada vez mais intensa. O fenômeno tem várias causas, inclusive globais.

No entanto, especialistas alertam que o microclima macapense também tem influência da arborização, que só encolhe com a “cultura anti-árvore” incutida desde o cidadão até o poder público.

Quem afirma é o arquiteto e urbanista Harife Nascimento Viégas, que faz parte do grupo de trabalho de política urbana do Conselho de Arquitetura do Amapá (CAU).

Ele exemplificou a cultura anti-árvore contando sobre uma recente obra de calçamento na sua própria casa, no Bairro Brasil Novo, na zona norte da capital. Segundo conta, a primeira ideia do pedreiro que contratou foi retirar as árvores que tinha plantado recentemente.

“Cortam-se muitas árvores na cidade. Qualquer um que vai fazer um empreendimento, a primeira coisa é mandar raspar as árvores na frente pra aparecerem os letreiros. Tudo isso vai aquecendo a cidade, que está cada vez com mais concreto, cimento, asfalto, toldos. Antigamente, a maioria das ruas eram de terra, os quintais eram amplos, com muita vegetação. Então, o clima, o microclima era diferente. Se desarborizou grande parte da cidade e as periferias estão surgindo totalmente desarborizadas”, diagnosticou o arquiteto.

Reflexo da desigualdade

Além da importância ambiental, a arborização de uma cidade também reflete a desigualdade social e econômico entre os bairros. Essa é a conclusão que chegou um estudo realizado em universidade americana em 2020.

O poder aquisitivo dos moradores de determinados bairros influencia diretamente na quantidade de área verde presente em suas ruas, apontou a pesquisa.

Segundo o IBGE, 43% das moradias brasileiras com renda per capita mensal de 1/4 de salário mínimo não possui nenhuma árvore próxima de casa. Quando a renda é igual a dois salários mínimos, esse número cai para 21,5%.

No Amapá, é visível que bairros da área central da cidade, são muito mais arborizados que bairros mais afastados do centro. O Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, por exemplo, não é novo e, mesmo assim, é muito menos arborizado que bairro da região central. O mesmo pode ser dito do Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

No entanto, mesmo no centro comercial de Macapá, Harife Viegas aponta que ruas e avenidas inteiras estão ficando sem árvores. Para ele, é preciso mais do que o plantio de mudas para mudar esse quadro.

“O ideal seria existir um manual de arborização urbana emitido pelo município, pela Sema [Secretaria Estadual de Meio Ambiente] e, nesse manual, deveria constar as espécies que são adequadas para calçadas. Mangueiras, jambeiros, figueiras, 90% das árvores que são plantadas na cidade não são próprias para arborização, por isso que quebra calçada, sobe na fiação elétrica. Então, tem que reeducar a população e os órgãos públicos, porque eles também fazem plantios de árvores inadequadas ou de modo inadequado”, afirmou Harife.

Além disso, o arquiteto falou que a fiscalização sobre o corte deve ser maior e mais eficiente. Ele lançou a ideia de incentivos do poder público, como pequenos descontos de 2% ou 3% em impostos como o IPTU para quem manter suas árvores bem cuidadas e em pé.

Dia da árvore

No dia 21 de setembro comemora-se o Dia da Árvore. A Prefeitura de Macapá, que tem um horto para a produção de mudas no Bairro Jardim Felicidade I, na zona norte, informou que tem um cronograma de arborização para o período.

A programação para a Semana da Árvore será do dia 20 a 24 deste mês e prevê o plantio de Samaúmas na Lagoa dos Índios. A ação prevê, ainda, plantio de Oitis e Alvineiras no Residencial Mucajá, das mesmas espécies no Bairro Morada das Palmeiras, de Ipês Amarelos na Escola Cantinho do Amor, no Bairro Perpétuo Socorro, e visitas monitoradas de alunos do Bioparque da Amazônia.

Por fim, a arena do Bairro Jardim Felicidade I também receberá o plantio de oitis e Alvineiras, segundo informou a assessoria de comunicação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Macapá (Semam).