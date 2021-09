Macapá tem os 3 primeiros casos locais da variante delta

Pacientes contaminados em Macapá não tiveram sintomas graves

Por LEONARDO MELO

O governo do Amapá já tem a confirmação dos primeiros casos locais da variante delta de covid-19. Os pacientes são dois homens e uma mulher que já tinham sido vacinados, em Macapá.

A informação sobre o diagnóstico positivo foi repassada ao Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde do Amapá pelo Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz), na quinta-feira (9).

Um paciente tem 27 anos e tinha sido vacinado com a primeira dose da Pfizer. O outro de 39 anos recebeu as duas doses da Astrazeneca, e a mulher de 63 anos foi imunizada com a primeira dose também da Astrazeneca. Os três foram atendidos em unidades de saúde no começo de agosto.

A SVS informou que os três não viajaram para fora do Amapá, recentemente. Isso quer dizer que a transmissão ocorreu dentro da capital. Eles também não desenvolveram sintomas graves da doença, mas estão sendo acompanhados.

O Ministério da Saúde será comunicado ainda hoje (10) pela SVS, que está fazendo o rastreamento da doença a partir desses três primeiros casos.

Apesar do registro da variante, não há aumento de casos de covid-19. Na verdade, houve redução de 61%, de acordo com o último boletim epidemiológico da SVS.