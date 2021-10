Madeireiros clandestinos são presos no sul do Amapá

Operação da Polícia Federal ocorreu no município de Laranjal do Jari.

Quatro madeireiros foram presos em flagrante pela Polícia Federal por delitos previstos na Lei de Crimes Ambientais, nesta quinta-feira (30), no município de Laranjal do Jari, no sul do estado, a 270 km de Macapá.

De acordo com a PF, entre outras irregularidades, eles estocavam e expunham à venda madeira sem a procedência legal. Além disso, incidiram no crime de receptação, pois tinham consigo bens sobre os quais não comprovaram a procedência lícita.

Além das prisões, três madeireiras tiveram suas atividades embargadas. Nelas cerca de 217 metros cúbicos de madeira foram apreendidos.

A ação, chamada de “Floresta em Pé”, teve como alvos locais que armazenam e beneficiam madeira sem a devida autorização ou mesmo comprovação de origem. Além da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA) participaram da operação.

Os envolvidos foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal em Macapá. Segundo a PF, serão encaminhados ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde permanecerão à disposição da Justiça.