Madrugada violenta na zona sul tem tiroteios e homicídios

Confrontos, mortes e ataques entre gangues que disputam o controle da venda de drogas foram as ocorrências que se concentraram na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Considerada atípica para um início de semana, a madrugada desta terça-feira (7) na capital foi agitada para a Polícia Militar do Amapá. Tiroteios, homicídios e ataques entre gangues que disputam territórios para obter o controle de pontos de venda de drogas foram as ocorrências que se concentraram na zona sul de Macapá.

Após ataques que deixaram um jovem morto e outro ferido na zona sul de Macapá, a PM foi recebida a tiros durante incursões em área de pontes do Bairro Congós.

O Portal SelesNafez.com fez um balanço da madrugada violenta, que começou com a execução de Flávia dos Santos Almeida, de 29 anos, que teve a casa invadida por 5 homens armados. Ela foi morta a tiros e estocadas na frente da filha de 13 anos, que também foi atingida com um tiro no pé, enquanto se agarrava à mãe.

O caso ocorreu no início da madrugada desta terça-feira (7), por volta de 1h, numa área de pontes da Avenida Dois de Moraes, no Bairro dos Congós, na zona sul de Macapá. A Polícia Civil trata o crime como execução, motivada pela disputa do domínio do tráfico de drogas na região.

Em seguida, no Bairro Araxá, Willian da Silva Valadares, o Pato, de 18 anos, foi socorrido ao Hospital de Emergências, mas já chegou morto depois de ser atingido com um tiro no pescoço. O crime ocorreu na Avenida Equatorial.

De acordo com o tenente Elder Carvalho, do 1º Batalhão, o ataque à vítima é, também, resultado da guerra entre facções criminosas pelo domínio do tráfico. A autoria do crime ainda é desconhecida, mas testemunhas mencionaram dois suspeitos fugindo em um carro preto.

No Bairro Zerão, Kleiton Welligton dos Santos Alfaia, de 26 anos, foi encontrado baleado e agonizando em via pública. O socorro médico foi acionado e o Samu o conduziu, em estado grave, ao HE do Centro.

Segundo a polícia, a vítima não tinha antecedentes criminais. Por isto, não está clara a motivação. A identidade dos criminosos também é desconhecida.

“Tudo indica que a vítima foi levada para o local onde foi encontrada e, lá, sofreu a tentativa de homicídio”, comentou o tenente.

Já no Bairro Congós, na 20ª Avenida, houve registro de confrontos entre membros de organizações criminosas rivais que deixaram a população em pânico.

“Populares informaram que tudo começou quando criminosos da 20ª Avenida invadiram a 21ª, para tentar tomar pontos estratégicos de venda de entorpecentes. Quando as nossas equipes chegaram, os suspeitos se evadiram pelas pontes e se jogando no lago”, relatou o oficial.

Depois disso, quando os militares do 1º Batalhão ainda faziam incursões no Congós, avistaram três suspeitos e tentaram fazer abordagem. Ao perceber a aproximação da viatura, os suspeitos sacaram armas e começaram a atirar.

Os policiais revidaram, dando início a uma troca de tiros. Ninguém ficou ferido. Foi pedido apoio de outros Batalhões, mas os bandidos conseguiram fugir pelas pontes.