Mais Visão completa 1 ano no Amapá com mais de 170 mil cirurgias e procedimentos

Com cirurgias de catarata e pterígio, o programa já atendeu mais de 170 mil pessoas de forma gratuita.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

No próximo dia 4 de setembro, o programa “Mais Visão Amapá” completará 1 ano de atividade no Amapá. Oferecendo cirurgias de catarata e pterígio que corrigem a visão, o programa já atendeu mais de 170 mil pessoas de forma gratuita.

Tudo nasceu da parceria entre o Centro de Promoção Humana Frei Daniel de Samarate (Capuchinhos), governo do estado e senador Davi Alcolumbre (DEM), idealizador do projeto. São diversas as histórias de quem encontra na iniciativa a oportunidade de ter de volta a dignidade na capacidade de enxergar.

Uma dessas pessoas é Antônio Carneiro Muniz, de 60 anos, morador do Bairro do Laguinho. No último dia 26 de agosto fez a cirurgia no olho direito e nesta quarta-feira (1°) realizou a do olho esquerdo. Para ele nos dias atuais é gratificante ter a saúde da visão em dia.

“É muito bom poder enxergar normalmente. Esse projeto é importante para a população amapaense, porque a gente está vendo todo dia quanta gente está sendo beneficiada com essa cirurgia necessitada porque não tá fácil para ninguém. É muito bom, e é bem rápido”, disse.

Assim como ele, quem estava aliviada era dona Josefa Ardasse de Brito, de 82 anos. Ela também passou por cirurgia nos olhos.

“Já enxergo melhor, fazendo essa uma outra [cirurgia] acho que vai melhorar ainda mais. Doeu, mas não foi tanto assim. Foi rapidinho. Estou feliz por ter feito”, brincou a simpática senhora.

O Frei José Carlos Pestana, diretor do Centro Capuchinhos, conversou com o portal SelesNafes.com sobre este 1 ano de trabalho desenvolvido. Ele contou sobre os ‘milagres’ que o programa tem feito para as pessoas enxergarem melhor. Acompanhe a entrevista:

Quantos atendimentos até agora inclusos dentro do programa Mais Visão?

Foram realizados mais de 170 mil procedimentos, digamos assim.

Qual procedimento mais comum?

O carro chefe é a cirurgia de catarata. Porque a princípio quando o senador Davi idealizou o projeto se pensou na demanda que se tinha reprimida desse tipo de cirurgia. Ai depois foi se ampliando, aparecendo pterígio e outras necessidades de atendimento.

Qual a faixa etária mais atendida?

A cirurgia de catarata não tem uma faixa etária fixa, principalmente nós que moramos na linha do equador, os médicos dizem que as vezes pessoas de 49 anos já têm problemas, assim como jovens. Mas, a maioria é no entorno dos 60 até os 80 anos em diante.

É verdade que muita gente do Pará foi atendida aqui?

Existem ilhas do Pará que são mais próximas de Macapá do que de Belém, com isso as pessoas vêm, mas é um grupo reduzido, o número maior de atendimentos é aqui no Amapá.

Você lembra de algum caso em especial, de algum paciente que tenha lhe marcado na memória durante esse um ano do projeto?

São vários acontecimentos de pessoas que chegaram, idosos por exemplo, que não viam praticamente nada. E de repente puderam sair daqui dizendo que estavam vendo a luz do dia, achei muito bonito isso porque eles agradeciam pela iniciativa porque assim, isso tirou um peso da vida dessas pessoas porque estavam vendo a partir de então. Para muitas pessoas, inclusive para os idosos, a cirurgia de catarata é um verdadeiro milagre, isso inclui crianças também. Lembro de uma criança de 9 anos que não enxergava nada e voltou a ver. São muitos acontecimentos maravilhosos.

Qual o futuro do projeto? Ele vai continuar?

No próximo dia 4 de setembro completamos 1 ano e vamos celebrar uma missa em ação de graças. Tinha-se a ideia de se chegar até agosto desse ano, mas se descobriu que ainda tem uma demanda muito grande de atendimentos, temos agendamentos até novembro, para se ter uma ideia. Mais de 20 mil pessoas estão nessa lista no estado. Está previsto o encerramento de todos os trabalhos de cirurgias até 31 de dezembro de 2021 e com tudo sanado.

Como está o processo de interiorização do Mais Visão? Chegou nas comunidades ribeirinhas?

Simultaneamente acontecem cirurgias aqui [Macapá] e em Laranjal do Jari. Chegara até Oiapoque, chegando até as aldeias indígenas. O objetivo é atender as demandas de todo o Amapá.

O que significa para a entidade, Capuchinhos, a execução desse projeto?

Para nós esse projeto tem um significado muito grande porque ele casou de fato com a nossa filosofia de trabalho de atendimento e acolhimento as pessoas. Foi assim algo extraordinário porque deu uma alavancada muito grande no nosso trabalho porque agora a gente está nos interiores e atingiu pessoas de outros estados que precisaram também. É muito bonito a gente poder está em parceria com o governador estado e o senador Davi e poder colaborar e abrir as nossas portas para que esse projeto tão bonito pudesse ter sido ser idealizado.

Quais parceiros foram importantes?

O governo nos mantêm com o projeto social numa parceria há mais de 20 anos. Quando o governador pediu que a gente aceitasse isso eu senti como uma grande confiança em nosso trabalho pela seriedade e toda responsabilidade que a gente lida com dinheiro público. Durante a pandemia o senador Davi ainda nos ajudou muito aqui, também com cestas básicas, para ajudar distribuir para o povo mais carente para amenizar a dor de muita gente.

Serviço

As cirurgias do “Mais Visão Amapá” são realizadas de domingo a domingo de 7h até 17h. Os procedimentos duram de 3 a 12 minutos.

O programa funciona na Av. FAB, entre as ruas Marcelo Cândia e Paraná, no bairro Santa Rita. Os atendimentos gerais são feitos por agendamento através dos números (96) 3223-4948 e (96) 99189-7570, respectivamente, ou por encaminhamento.