Mais Visão inicia triagem para casos de glaucoma

Programa idealizado pelo senador Davi Alcolumbre e executado pelo Governo do Amapá em parceria com a ONG Capuchinhos é sediado em Macapá.

Pessoas com glaucoma já podem procurar o atendimento gratuito do Programa Mais Visão, em Macapá, para iniciar a triagem para cirurgia.

Já computando mais de 40 mil atendimentos oftalmológicos, o programa iniciou nova etapa que abrange cirurgias de glaucoma.

Diariamente, serão atendidos 20 pacientes. Foram selecionados usuários que já receberam atendimento no Mais Visão e foram diagnosticados com a doença, além de pacientes que aguardavam atendimento através do Programa de Tratamento Fora de Domicílio (PTFD).

Mas, pessoas com glaucoma que não estão inclusos nesses grupos e que desejam ser atendidas devem entrar em contato através do WhatsApp (96) 98116-0978 enviando foto do documento de identidade, CPF, cartão do SUS e laudo do médico oftalmologista comprovando a doença.

O glaucoma é uma degeneração do nervo óptico (responsável pela visão). Geralmente afeta pessoas a partir dos 50 ou 60 anos, mas também é possível desenvolver a doença mais cedo, como nos casos de glaucoma juvenil, que pode afetar a visão a partir dos 30 anos.

A doença é causada, principalmente, pelo aumento da pressão nos olhos, que em casos mais graves e se não tratada, pode danificar o nervo e causar até mesmo cegueira irreversível.

O Programa Mais visão idealizado pelo senador Davi Alcolumbre (DEM), que garante os recursos através de emenda parlamentar, e executado pelo Governo do Amapá em parceria com a ONG Capuchinhos é sediado em Macapá.